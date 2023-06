Sanità, ancora divisioni sul piano "Meglio chiudere la commissione"

Sul tema sanità, il consiglio di San Benedetto non potrebbe essere più diviso. È quanto emerge dalla commissione sanità tenutasi due giorni fa in comune, nel corso della quale minoranza e maggioranza hanno mantenuto, senza arretrare di un centimetro, le rispettive posizioni: la prima, chiedendo un’azione di forza nei riguardi della regione Marche, la seconda cercando un approccio meno duro con Palazzo Raffaello. Il tema è quello del Piano sociosanitario, giudicato inadeguato da tutte le anime politiche della riviera. Per indurre il governo regionale a modificarlo, però, le due ali dell’emiciclo propongono soluzioni diametralmente opposte. La riunione, intanto, si è aperta con l’ennesima spaccatura sulla nomina della vicepresidenza di commissione. Un punto di secondaria importanza rispetto alla crisi della sanità, ma che rivela come tra maggioranza e opposizione non ci sia accordo neanche su questo: quasi solo schede bianche allo spoglio, e visto che le restanti sono nulle, la carica è rimasta vacante.

I convenuti quindi si sono concentrati sul piano: "E’ la maggioranza a doversi esprimere – ha detto Giorgio De Vecchis - Che progetti ci sono? Io nelle occasioni passate ho detto quello che, secondo me, si dovrebbe fare, ovvero una diffida". Ma la controparte è di tutt’altro avviso. "La nostra idea - ha risposto Pasquali – è che a San Benedetto debba andare l’emergenza e ad Ascoli il programmato. Per fare questo bisogna condividere un documento in commissione sanità e poi proporlo ai sindaci dell’Ambito 21. Quindi, in un secondo momento, sarà necessario un confronto con Ascoli, e se l’esito non sarà favorevole penseremo a diffidare la regione. Non vogliamo arrivare ad uno scontro, ma provare la mediazione". Immediata la replica: "Queste sono chiacchiere - ha sbottato lo stesso De Vecchis - per legge a San Benedetto deve essere realizzato un ospedale di primo livello e ad Ascoli uno di base. Il resto è tempo perso".

Dello stesso avviso anche le consigliere Annalisa Marchegiani, Luciana Barlocci e Aurora Bottiglieri, che hanno manifestato insofferenza per l’aplomb da ‘temporeggiatore’, invero inedito, di un Pasquali solitamente pronto a dare battaglia sulla sanità. Amara, la disamina di Simone De Vecchis a margine della commissione, di cui non è membro: "In un anno e mezzo, da questa commissione sono emerse solo divisioni. Propongo di dismetterla, così che il sindaco Spazzafumo si assuma le sue responsabilità e tenti strade risolutive per questa sanità in crisi".

Giuseppe Di Marco