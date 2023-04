"Sanità, arriva la tempesta perfetta"

E’ una stroncatura totale, quella che i primari di San Benedetto hanno riservato al Piano sociosanitario presentato alcuni giorni fa dal vertice della regione Marche. I direttori delle unità operative sono stati invitati a dare il proprio parere nella commissione sanità andata in scena ieri pomeriggio in Auditorium, nel corso della quale hanno anche snocciolato le reali istanze del fabbisogno sanitario in riviera. Proprio su quest’ultimo punto, è stato il dottor Andrea Chiari, primario di Ginecologia, a dipingere uno scenario tutt’altro che roseo: "Per il nostro ospedale sta arrivando la tempesta perfetta. In assenza di numeri adeguati in termini di personale infermieristico, e con tante aspettative in arrivo, la prossima estate potrebbe essere difficilissima da gestire". Il problema di base, come sottolineato dalla dottoressa Giuseppina Petrelli, è la carenza di personale: "La situazione del nostro ospedale si ascrive nel contesto della crisi nazionale – ha spiegato il primario di Medicina d’urgenza – C’è una grande carenza di medici: noi siamo al 50% del personale. Eppure ci sono tante potenzialità sia per il dipartimento medico, sia quello chirurgico. La politica, quindi, dovrebbe chiedersi qual è la missione per l’ospedale di San Benedetto. Il budget va ridistribuito in base alle nostre esigenze, seguendo due binari: una serie di misure immediate e una riorganizzazione più lenta".

Pilastro del Piano sanitario, in tal senso, è il potenziamento della medicina territoriale con relative strutture: "Sono d’accordo, ma quanti anni ci vorranno per organizzare case della salute? – prosegue Petrelli – Nel frattempo dobbiamo tamponare l’urgenza. Abbiamo un 30% dei casi per i quali è necessaria alta competenza, quindi bisogna trovare un cappello normativo perché al Pronto soccorso venga assunto un numero congruo di specialisti. Per non chiuderlo abbiamo dovuto accettare turni gestiti da una cooperativa. Spero che questa situazione, con la Medicina d’urgenza che non funziona a regime, si risolva entro breve".

La questione del personale è stata ribadita da Chiari, che ha sottolineato come le risorse umane non manchino affatto in ambito amministrativo, e come invece siano insufficienti "in trincea". Dal canto suo, Il dottor Maurizio Parato ha puntato i riflettori sul Piano, rimarcandone la genericità: "Non dice – ha concluso il primario di Cardiologia – quali debbano essere i nodi ‘hub’ e ‘spoke’ della rete Utic. E non c’è nulla nemmeno sulla prevenzione cardiovascolare".

Giuseppe Di Marco