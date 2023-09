Sanità Ascoli, oltre 200 contratti rinnovati: "Così garantiamo l’assistenza"

Ascoli, 16 settembre 2023 – Proroga, nell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, per 215 figure, tra sanitari, tecnici e amministrativi, il cui contratto di lavoro è scaduto ieri. Un atto necessario, quello firmato dal direttore generale Nicoletta Natalini in accordo con l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza nei due ospedali Piceni. La proroga, con decorrenza da oggi fino al prossimo 31 dicembre, riguarda 210 operatori del settore del comparto (tra cui 69 infermieri, 80 operatori socio sanitari, 7 ausiliari socio assistenziali, 9 assistenti amministrativi e molte altre figure che continueranno a rafforzare le molteplici attività) e 5 medici di cui un ematologo, un radiologo, un gastroenterologo e due psicologi.

“In accordo con il direttore generale, Nicoletta Natalini – dice l’assessore Saltamartini – si è stabilito di prorogare 215 figure in scadenza il 15 settembre, fino al 31 dicembre del 2023. La decisone arriva per garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e la regolarità dello svolgimento delle attività istituzionali". "Sono stati adottati atti – continua la Natalini – non procrastinabili per il proseguimento delle normali attività nella nostra Azienda sanitaria territoriale".

Così come si legge nella determina avente ad oggetto la proroga degli incarichi a tempo determinato del personale del comparto, a firma del direttore dell’Ast di Ascoli, Nicoletta Natalini: "In data 15 settembre 2023 (ieri ndr ) perverranno a scadenza i contratti di lavoro a tempo determinato conferiti a 81 infermieri, di cui 12 assunti per le ferie estive, 1 tecnico di radiologia, 2 tecnici di laboratorio, 79 operatori socio sanitari, 7 ausiliari specializzati ai servizi socio assistenziali, 1 tecnico di riabilitazione psichiatrica, 1 dietista, 6 fisioterapisti, 4 tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, 1 terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, 2 ostetriche, 3 operatori tecnici specializzati autisti di ambulanza, 6 operatori tecnici specializzati operatori radio, 5 operatori tecnici, 10 assistenti amministrativi, 1 assistente sociale, 3 assistenti tecnici, 10 coadiutori amministrativi, 2 collaboratori tecnici professionali, nonché l’utilizzo in comando di un infermiere e di un operatore socio sanitario. Il direttore generale ha rappresentato l’esigenza di porre in essere quanto necessario ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro con il personale in scadenza, allo scopo di garantire i Lea e la regolarità dello svolgimento delle attività istituzionali. Hanno comunicato di rinunciare alla proroga un infermiere, un operatore socio sanitario e un assistente amministrativo". Cinque infermieri saranno invece stabilizzati dal 30 settembre.