Sanità, Bottiglieri si dimette da presidente della commissione

Cadono come macigni, le parole pronunciate da Aurora Bottiglieri in sala consiliare, con cui la dottoressa ha annunciato le proprie dimissioni da presidente della commissione sanità. Bottiglieri, sostenuta dalla coalizione di Pd, Articolo Uno e Nos, ha precisato i motivi che l’hanno indotta a fare una scelta di questo tipo. "L’immobilismo sulla crisi sanitaria mi impone di prendere una decisione – ha spiegato la consigliera – Dall’insediamento non siamo riusciti a concludere niente: si è solo allungato il brodo. In questa situazione, non voglio più ricoprire il ruolo di semplice pedina. Con il consiglio comunale aperto dello scorso anno è andata in scena solo una nuova passerella della destra: ci è stato detto che a San Benedetto sarebbe arrivato un ospedale di primo livello e che la Murg sarebbe stata riportata ai livelli di partenza. Avevo chiesto di riunire tutti i sindaci dell’Ambito 21 per portare avanti una protesta univoca, ma il sindaco non si è mai degnato di rispondermi su nessuna questione. L’ultimo appello che ho fatto riguarda il Pronto soccorso: andiamo incontro ad un periodo estivo difficilissimo da gestire e quindi voglio tirarmi fuori da tutto ciò, dicendo come stanno le cose da semplice consigliera". Che Bottiglieri fosse scontenta di quanto fatto finora da Spazzafumo e maggioranza era chiaro da tempo: la situazione è però esplosa a causa del recente incontro del gruppo ‘ristretto’, nel quale si è deciso di invitare il consigliere regionale Andrea Assenti in commissione – quella di oggi pomeriggio – anziché adottare misure più drastiche nei confronti di Palazzo Raffaello: " Siamo rimasti incastrati in questa storia dell’ospedale nuovo, che potrebbe essere un contenitore vuoto, mentre il Madonna del Soccorso viene depauperato e il privato prospera".

Giuseppe Di Marco