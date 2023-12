Sanità, caos e proteste al Tebaldini

Ospedali, personale precario e strumentazione da rinnovare, reparti e servizi da reintegrare: è caos all’Auditorium ‘Tebaldini’ di San Benedetto, dove ieri pomeriggio il direttore dell’Ast 5 Nicoletta Natalini ha presentato i numeri della sanità picena supportata dal direttore amministrativo Paola D’Eugenio e dal direttore sanitario Maria Bernadette Di Sciascio. La dg Natalini è stata più volte interrotta dal gruppo di centrosinistra, che ad un tratto ha duramente protestato contro la stessa Natalini dopo aver mostrato striscioni e cartelli al di fuori della sede comunale. Tra i presenti all’incontro anche il senatore Giorgio Fede, il consigliere regionale Andrea Assenti, i sindaci Alessandro Rocchi (Grottammare) e Alessio Piersimoni (Cupra) i consiglieri Paolo Canducci, Aurora Bottiglieri e Luciana Barlocci, l’ex sindaco Paolo Perazzoli, Loredana Emili, Roberto Bovara, Fabio Urbinati, Pino e Rachele Laversa, Giorgio Mancini, Elisa Marzetti, Mario Neroni, Amilcare Caselli, Nicola Baiocchi e Rosaria Falco. In comune c’erano anche i rappresentati di Cgil, Cisl e Usb, reduci dall’incontro di ieri mattina con la direzione Ast 5 per la stabilizzazione del personale. "Dopo varie discussioni sul paventato non rinnovo di 50 dipendenti – ha detto Viola Rossi, segretaria provinciale Cgil Funzione Pubblica - c’è stata un’apertura da parte della direzione e ora pare che si arriverebbe a circa 30, e questo è stato il motivo che ha indotto la maggioranza delle organizzazioni sindacali a riprendere il confronto per valutare quanti più posti di lavoro riusciamo a salvare. Questo non significa che lo stato d’agitazione si sia risolto, ma solo temporaneamente sospeso. Ci aspettiamo di incontrare nuovamente a breve la direzione". Ulteriori proteste sono andate in scena per la distribuzione dei reparti fra Ascoli e San Benedetto, e anche per le recenti decisioni prese in merito alla risonanza magnetica di San Benedetto: questa non verrà sostituita, ma rigenerata. "Per sostituire la risonanza del ‘Madonna del Soccorso’ – ha spiegato Natalini – avremmo dovuto spendere 1 milione per aprire un muro e mettere una macchina che costa 600mila euro, peraltro bloccando la sala operatoria". Bottiglieri infine ha chiesto alla Natalini cosa pensasse dei due ospedali: "L’unico modo per far sopravvivere la sanità è la qualificazione – ha risposto la dg - bisogna specializzarsi, quindi è buono pensare che due ospedali possano avere una vocazione specifica. Poi cosa si mette dentro gli ospedali non può essere deciso a tavolino, bisogna rispettare la legge".

Giuseppe Di Marco