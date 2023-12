Sanità, D’Angelo va all’attacco:: "Ora servono risposte concrete"

La chiusura per inagibilità dell’ex ospedale agita la politica offidana. Il capogruppo della lista ‘Obiettivi comuni per Offida’ Eliano D’Angelo attacca e non fa sconti. "In questa vicenda – dichiara D’Angelo – ci sono quattro punti nodali a cui l’Ast e l’amministrazione devono dare risposte; primo fra tutti: come mai l’Hospice inaugurato più 10 anni fa, con 89 posti letto non è stato mai attivato in maniera reale, quei posti non sono mai stati mai occupati? A tagliare i nastro in quell’occasione c’erano tutti. Un’altra domanda, quasi 15 anni la Croce verde che occupava il secondo piano dell’ex ospedale fu costretta ad abbandonare gli spazi a causa delle infiltrazioni e da quella data lì nessuno ha messo mano, malgrado ci fossero delle risorse? Questo è grave. Altro aspetto nodale è che ci siamo accorti di avere a disposizione fortunatamente 20 posti letto nel secondo piano della Rsa, ma c’era una richiesta incredibile, era sempre difficile trovare posto, quei posti erano liberi? Fortunatamente adesso ci abbiamo spostato la Rsa, invece di creare un servizio creiamo di nuovo un disservizio? Faccio leva anche sulla risposta che ha dato il sindaco Massa pochi mesi fa ad una nostra interrogazione, disse che due direttori che venivano settimanalmente e una volta al mese la figura apicale dell’Ast all’ospedale e questi signori non hanno preso coscienza che c’era un problema che tutti lamentavano da almeno 15 anni? Perché abbiamo aspettato tanto? In questa vicenda è importante avere tempi certi, non esiste che si presentano alla conferenza stampa sindaco e direttrice Ast dicendo che avremo bisogno di qualche mese per elaborare un progetto. Dobbiamo aspettare ancora per un progetto? Vogliamo sapere quando sarà messa a norma della struttura. Siamo convinti – incalza D’Angelo – che la vicenda che porterà lo spostamento di tutti i servizi poliambulatoriali, dall’immobile dell’ex ospedale, alla struttura dell’Rsa di Offida dimostra per l’ennesima volta che le nostre istituzioni non hanno in mano la situazione".