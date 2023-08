Sanità e ambiente, la kermesse dei dem si apre con Bonaccini

"Protestare e basta non serve a niente: occorre proporre delle soluzioni, a iniziare dall’ambiente". Così il presidente del Partito democratico Stefano Bonaccini ha raccontato al pubblico della Festa dell’Unità che si è aperta ieri a Grottammare la tragedia che la sua regione ha subito con la spaventosa alluvione: quanto ancora manchi per risollevarsi, e soprattutto quanto sia necessario trovare uno sviluppo che sia sostenibile: "Ad esempio chi guida un’auto che inquina magari vorrebbe anche cambiarla, ma come fa senza incentivi? Grave che in questo Paese l’ultima rottamazione degna di questo nome l’abbia fatta nei primi Duemila Romano Prodi. Io dico sì a sostituire i veicoli inquinanti ma attenzione: io vengo dalla Motor Valley, famosa in tutto il mondo e che sta investendo molto per la transizione ecologica rappresentata da 16mila imprese, non solo Ferrari e Maserati. Se non li accompagniamo però nella transizione green saranno senza lavoro, e lì hai voglia a spiegare il green. Insomma, occorrono proposte, non solo critiche".