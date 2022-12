Sanità, Esposito ai saluti

A ventiquattro ore dalla nomina da parte della giunta regionale, prevista per domani, dei commissari che traghetteranno le Aree vaste verso le nuove Aziende sanitarie territoriali, impazza il toto nomi. Per l’Ast di Ascoli sicuramente non ci sarà più l’attuale sub-commissario dell’Area vasta 5, Massimo Esposito, in quanto pur iscritto nell’elenco degli idonei per il conferimento dell’incarico di direttore generale degli enti del Servizio sanitario, può essere nominato solo nelle regioni con un numero di abitanti inferiore a mezzo milione e non è il caso delle Marche.

E’ durata dunque un anno esatto l’avventura di Esposito a capo della sanità Picena. Al suo posto, in veste di commissario, il nome che va per la maggiore è sicuramente quello di Antonello Maraldo, 61enne originario di Grottammare, direttore amministrativo e attuale direttore generale ad interim del ‘Torrette’ di Ancona. Maraldo conosce molto bene l’ambiente ascolano e piceno in quanto ha fatto parte dello staff dirigenziale del ‘Mazzoni’ dell’era Maresca. Insieme al suo nome, per l’azienda sanitaria territoriale di Ascoli circolano anche i nomi di Gilberto Gentili, già direttore in passato degli ospedali Piceni, e quello di un manager proveniente da Roma. Ma come detto dovrebbe essere Maraldo colui che accompagnerà il passaggio dall’Area vasta 5 all’Ast Ascoli, uffciale dal prossimo primo gennaio. Solo a distanza di qualche mese, poi, ci sarà la nomina dei direttori delle Ast che potranno anche essere gli stessi commissari che verranno designati domani.

l. c.