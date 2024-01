Sanità fermana sotto assedio. L’allarme di Donati della Cisl:: "Non possiamo subire altri tagli"

La sanità fermana non può sopportare ulteriori tagli. Nel conto finale che la Regione ha presentato alle aziende territoriali, con una scure che si abbatte per 148 milioni di euro, a Fermo tocca un taglio di 13 milioni, in un contesto già storicamente difficile. A sottolinearlo è Giuseppe Donati, Cisl Fp, che ricorda come da anni Fermo sia fanalino di coda per il sistema sanitario, con scarsi stanziamenti e personale ridotto all’osso: "Questo è un momento cruciale per le sorti della sanità fermana e delle prospettive di sopravvivenza e di sviluppo dei servizi resi ai cittadini della provincia di Fermo. Si stanno discutendo in queste ore in Regione i nuovi tetti di spese per il personale da assegnare alle nuove 7 Aziende Sanitarie del Ssr e le notizie di quest’oggi non ci lasciano per nulla sereni tantomeno ottimisti".

"Temiamo – spiega – come più volte da noi denunciato, che per sanare scellerate scelte gestionali di altre Aziende in questi anni, che hanno superato costantemente ogni tipo di limite economico e di personale, a pagare sarà, come avvenuto nel passato, la Ast di Fermo che invece ha sempre rispettato i parametri economico-finanziari". Donati ricorda che sotto Covid Fermo ha ricevuto appena 20 infermieri in più, a supporto di un unico ospedale del tutto sotto pressione: "Non è accettabile che invece di riequilibrare si continui a tagliare linearmente suddividendo i sacrifici in modo non rispettoso della storia delle aziende. Mi appello alla politica locale, a sindaci, rappresentanti regionali, organizzazioni sindacali, gruppi professionali: è il momento che facciano veramente fronte comune perché si scongiuri un ingiusto taglio di ulteriori risorse ad una provincia che in due anni dovrà attivare due nuovi ospedali per i quali, tra l’altro, non ci sono ancora finanziamenti certi per arredi e tecnologie". Di sicuro quello che serve a Fermo è aumentare il tetto di spesa per assunzioni di personale, altrimenti chiuderanno servizi e reparti, questo è certo e sarà presso che impossibile aprire il nuovo ospedale di Amandola. "Penso a servizi nuovi come Emodinamica o Radiologia Interventistica ma anche al nuovo reparto di Gastroenterologia che non possono funzionare senza nuovo personale assunto ad hoc".

Sui social il presidente Acquaroli annuncia invece di "aver anticipato alle aziende una parte delle risorse totali che poi verranno incrementate. In soli tre anni non si può invertire il deficit del personale".

Angelica Malvatani