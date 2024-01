Sanità, Forza Italia non si allinea

Maggiore coinvolgimento del territorio e degli operatori della sanità, prima di prendere decisioni sul ‘Madonna del Soccorso’ e sul futuro ospedale di San Benedetto. È quanto esige la formazione di Forza Italia, che ieri mattina ha snocciolato una posizione del tutto inedita rispetto a quella portata avanti dalla destra di governo. Pur accogliendo favorevolmente il lavoro svolto dalla regione e dall’Ast, gli azzurri si mostrano critici sulle modalità con cui sono state prese determinate decisioni, e chiedono che venga aperto un tavolo di confronto con tutti gli attori coinvolti per dirimere le maggiori questioni del momento, dalla riorganizzazione della Medicina d’Urgenza alla composizione del nuovo presidio di Ragnola. "Occorre produrre un report che renda conto delle criticità di tutto il territorio – dice Pasqualino Piunti – Un’iniziativa da promuovere prima con i sindaci dell’Ambito 21, poi con l’Ambito 22. Dopodiché si dovrà condividere un documento con gli addetti ai lavori, e infine presentarlo in regione. Abbiamo una grande opportunità per le mani, e dobbiamo sfruttarla ripartendo dalla mozione del 2019, evitando campanilismi che non servono a nessuno. Vogliamo un ospedale fornito di reparti, servizi e personale adeguati. Ci mettiamo a disposizione di quest’amministrazione, che però non è riuscita a produrre un documento unitario sulla sanità". L’ex sindaco è un fiume in piena: "A parte il nuovo ospedale, comunque, dobbiamo pensare all’attualità. Va bene la riorganizzazione dell’emergenza-urgenza, non abbiamo intenzione di giudicare la dottoressa Natalini, ma vorremmo che questo territorio possa avere un’unica visione e questo sarà possibile solo se si affronta insieme un percorso di condivisione. Quando ero sindaco, ad esempio, chiesi che i primari riferissero in audizione".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche la coordinatrice locale Mariadele Girolami, Francesco Capriotti, Leonardo Capograssi e Valerio Pignotti: "Siamo fiduciosi nel lavoro del direttore Natalini - ha aggiunto il segretario provinciale - ma al tempo stesso vogliamo dare voce a chi tiene in piedi l’ospedale, quotidianamente. L’emergenza deve essere un’eccellenza di San Benedetto, e questo significa che il Pronto soccorso deve essere rafforzato. Non possiamo più rimanere a guardare e non è giusto dire che va tutto bene: per l’intervento al Pronto soccorso sarebbe stato meglio raccordarsi con chi ci lavora. Il Madonna del Soccorso va valorizzato, e per questo è necessario ascoltare di più gli operatori della sanità".

Giuseppe Di Marco