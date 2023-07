Sanità: la guida dell’Ast "Vasta rete di emergenza"

Un opuscolo informativo per i turisti, italiani e stranieri, che in vacanza nel Piceno dovessero avere bisogno di assistenza medica di base. A realizzarlo è stata l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli che ha provveduto a diffonderlo nei Comuni, nelle strutture ricettive e nelle farmacie della provincia. Inoltre, è possibile scaricare la guida dal sito dell’Asur Marche (al link https:www.asur.marche.itwebportal-guardia-medica-turistica-2023). "La corretta informazione – fa sapere l’Ast di Ascoli – è fondamentale per garantire adeguata assistenza in comuni in cui, nel periodo estivo, la popolazione presente aumenta considerevolmente". L’Ast evidenzia anche come "per tutte le situazioni di emergenza il turista può contare su una diffusa rete di emergenza che centralizza i traumi maggiori ad Ancona, all’azienda ospedaliero-universitaria delle Marche, gli infarti del miocardio all’emodinamica dell’ospedale di Ascoli, gli ictus trombotici alla stroke unit dell’ospedale di San Benedetto, esattamente come per i residenti".

La guida ha un duplice scopo: fornire indicazioni utili ai turisti ed evitare accessi impropri ai Pronto soccorso di San Benedetto e Ascoli, ai quali è opportuno rivolgersi esclusivamente per le urgenze. Spesso accade che turisti che presentano sintomi per i quali nella città di residenza si rivolgerebbero al proprio medico, si rechino in Pronto soccorso non sapendo a quale struttura sanitaria fare riferimento. La convenzione nazionale di medicina generale e di continuità assistenziale prevede che i medici debbano prestare assistenza, oltre che ai propri assistiti, anche ai turisti, sotto forma di visite occasionali con possibilità di uso del ricettario nazionale per prescrizioni radiologiche, di laboratorio e di farmaci. Da quando è in uso la ricetta dematerializzata il medico di medicina generale può prescrivere un farmaco ad uso cronico anche a distanza. "La medicina territoriale ha una grande offerta – dice Giovanna Picciotti, direttore del distretto sanitario di Ascoli – che comprende almeno un medico di base in ciascuno dei 33 comuni della provincia, 12 sedi di continuità assistenziale, attive nei festivi e prefestivi diurni e dieci tutte le notti dalle 20 alle 8, una sede di guardia medica turistica alla Cri di San Benedetto. Inoltre, abbiamo ritenuto necessario, indicare i giusti percorsi assistenziali ai cittadini che soggiornano nel Piceno, informandoli sui servizi di cui possono usufruire".

Lorenza Cappelli