Sanità, la risposta dell’assessore: "Nessuna casa di comunità nel Comune di Appignano"

"Nessuno ha parlato di Casa di Comunità ad Appignano". Non è tardata ad arrivare la risposta dell’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, alla lettera inviatagli da Sara Moreschini: il sindaco chiedeva delucidazioni circa la realizzazione nel comune di una Casa di comunità. Di quest’ultima, secondo quanto appreso da Moreschini, ne avrebbe parlato proprio Saltamartini nel corso dell’incontro organizzato nei giorni scorsi dalla Lega ad Appignano. Ma ecco l’assessore: "Nel corso dell’incontro sono state esposte le politiche in materia sanitaria dell’esecutivo regionale. Sono state pure evidenziate le attuali criticità del sistema: la carenza di medici per la mancata programmazione nella formazione e la necessità di potenziare i servizi territoriali. Al riguardo, un cittadino ha sollevato il problema del ventilato pensionamento di un medico di medicina generale ad Appignano e di come si intendesse intervenire per garantire il servizio fra qualche mese. In questo senso nessuno ha parlato di istituire una Casa di comunità nel comune, bensì di offrire eventualmente ai cittadini il servizio di un ambulatorio funzionale territoriale che l’accordo dei medici di medicina generale prevede. Una ipotesi, in risposta a una domanda di un cittadino. La Regione nell’ultimo bilancio ha stanziato risorse ed è stato realizzato un percorso per la costituzione dei Punti salute, come quello recentemente inaugurato ad Acquasanta, al fine di garantire i servizi territoriali. C’è, dunque, la disponibilità del Servizio sanitario regionale a garantire anche ad Appignano, nel caso di carenza del servizio svolto dai medici di medicina generale, un ambulatorio funzionale territoriale mediante un’intesa con gli stessi medici, oppure un Punto salute, ovvero, in terza analisi, un potenziamento dei servizi resi dalla locale farmacia. Si tratta di soluzioni tecniche che richiedono il concerto con l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. Tutto quanto premesso, si prende atto della volontà del Comune di Appignano di cooperare con il Ssr e si rinvia il tutto ad una valutazione di merito dell’Ast di Ascoli, al cui esito seguirà un incontro con l’amministrazione comunale". Dunque, Saltamartini smentisce la possibilità della realizzazione ad Appignano di una Casa di comunità.