Sanità, l’ex sindaco Piunti chiama a raccolta gli amministratori: lottiamo insieme

Le recenti polemiche riguardanti l’approvazione dell’atto aziendale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno continuano a far discutere il panorama politico locale. A prendere posizione sulla questione è Pasqualino Piunti, ex sindaco di San Benedetto del Tronto e attuale consigliere comunale di opposizione per Forza Italia, il quale sottolinea l’importanza di un coinvolgimento più incisivo delle amministrazioni locali nella gestione della sanità nel Piceno.

Piunti evidenzia come la sanità sia un tema cruciale per la comunità e ritiene necessaria una visione più equilibrata per colmare le lacune che, nel tempo, hanno penalizzato il sud delle Marche: "Su un tema di così grande importanza, la sanità riguarda tutti noi, c’è bisogno di grande equilibrio. Oggi, con grande fatica, si sta cercando di riparare a un vuoto politico che negli anni ha penalizzato il sud delle Marche".

Il consigliere comunale pone l’accento sul ruolo della Conferenza dei Sindaci, ritenendola un organo essenziale per garantire un’equa distribuzione delle risorse sanitarie. A suo avviso, questa non dovrebbe limitarsi a un compito consultivo, ma assumere un’effettiva capacità decisionale: "Secondo me sarà fondamentale la Conferenza dei Sindaci, che dovrà indicare la strada secondo le necessità e le particolarità dei territori. Ci vuole un coinvolgimento continuo e ininterrotto con i medici, gli infermieri e gli OSS. Ma vanno aggiunte anche le organizzazioni sindacali. Il tutto cercando di evitare campanili che sicuramente ci indebolirebbero".

Piunti insiste sulla necessità di superare le rivalità territoriali per garantire una gestione più efficiente del sistema sanitario, evitando disparità che potrebbero creare tensioni tra le strutture ospedaliere della provincia: "Per evitare i campanilismi però non bisogna creare situazioni di sperequazione. Non si può, ad esempio, non prevedere un primariato o un responsabile medico per la radiologia di San Benedetto del Tronto e, al contempo, prevedere tre Unità Operative Complesse ad Ascoli. Abbiamo fior di professionisti e dobbiamo metterli nelle condizioni di ben operare - afferma -. Essere un territorio borderline può avvantaggiarci se riusciamo ad esaltare le nostre eccellenze e magari realizzarne altre, producendo mobilità attiva".