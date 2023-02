Sanità, l’ira della riviera: "In piazza a manifestare"

"Dobbiamo richiedere che la decisione presa dalla conferenza dei sindaci sia vincolante. In questo modo ogni scelta, legittimata da tutti i consigli del territorio, dovrà essere eseguita alla lettera. E poi dobbiamo chiedere un incontro sulla sanità con la regione Marche, per esporre le problematiche e le possibilità dei nostri comuni". È con queste parole che l’ex sindaco Pasqualino Piunti espone la propria proposta sulla sanità a poche ore dalla conferenza dei sindaci nella quale si è rimarcata la necessità di convocare l’assemblea dei comuni per eleggere un presidente della conferenza. Conferenza che in teoria dovrebbe dire la propria sul futuro della sanità picena. La proposta di Luciana Barlocci, enunciata pochi secondi dopo, è di tutt’altro tenore, "Dobbiamo appoggiare tutte le sigle sindacali e protestare, andare in piazza". Cosa accomuna queste posizioni apparentemente distantissime? Il clima teso, anzi tesissimo, in cui si è svolta la commissione sanità di ieri pomeriggio, nel corso della quale la dottoressa Aurora Bottiglieri ha relazionato sulla conferenza dei sindaci: "Il problema è che non ci sono stati riconosciuti 1.840.000 euro per la stabilizzazione di 180 persone – ha detto la consigliera di centrosinistra – Ciò comporterà o la riduzione o l’accorpamento dei servizi. I sindacati hanno fatto notare la grande difficoltà degli operatori, dovuta alla mancanza dello stipendio accessorio. Deludente, inoltre, è stata l’assenza della maggioranza dei sindaci necessaria all’approvazione della nota sul finanziamento. Posso dire però che il malumore è generale e trasversale alle parti politiche. Dal 2019 l’assemblea dei sindaci non si riunisce ed è un problema, perché è l’organo deputato ad intervenire sulla sanità".

In commissione, comunque, non si è parlato solo della conferenza dei sindaci. Ospite della riunione è stata Ludovica Teodori, presidentessa dell’associazione Iom Ascoli Piceno, che ha dato il pieno appoggio alla mozione sullo screening mammografico votata all’unanimità dal consiglio comunale. Con questo documento, proposto dalla consigliera Luciana Barlocci, è stato chiesto alla regione che venga ampliata la platea di beneficiarie dello screening gratuito, che oggi si attesta tra i 50 e i 69 anni. Sulla questione, peraltro, è andato in scena un nuovo durissimo scontro fra Barlocci e l’assessore al sociale Andrea Sanguigni: secondo la consigliera, il sindaco avrebbe dovuto informare l’emiciclo sull’invio della mozione in regione.

Giuseppe Di Marco