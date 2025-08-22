Sanità, l’Usb all’attacco: "In tre anni persi 177 operatori. È un’emorragia di personale"

L’Usb interviene nella polemica fra il segretario della Cisl Giorgio Cipollini e il direttore generale dell’Ast di Ascoli Antonello Maraldo sulle assunzioni e sullo stato del personale. Per il sindacato di base, i dati ufficiali non descrivono la reale condizione dei reparti, segnati da carenze croniche e sovraccarichi di lavoro. "I numeri aggregati – spiegano Mauro Giuliani Leonardo Pezzuoli Amelia Falleroni e Serena Mignini – non dicono nulla se non vengono calati nella realtà quotidiana degli ospedali". Il sindacato ricorda di aver segnalato sin dal primo incontro la grave situazione, riconoscendo a Maraldo la disponibilità all’ascolto e un primo ciclo di inserimenti, ma giudicandoli del tutto insufficienti. "Il personale continua a diminuire – sottolinea l’organizzazione – a causa di cessazioni, trasferimenti e scelte non all’altezza delle necessità reali".

Secondo i dati Usb, dal 2022 al 2024 si sono persi 177 operatori, cui si sono aggiunti nei primi mesi del 2025 altri 35, tra infermieri, Oss, tecnici e amministrativi. Ulteriori 22 cessazioni hanno aggravato la situazione, mentre restano mancanti le 15 unità mai assunte per l’Osco_Ap, aperto sottraendo personale ad altri reparti già in sofferenza. Il risultato è un vuoto di almeno 42 infermieri e 21 Oss, oltre a carenze in figure strategiche come ostetriche, tecnici e amministrativi. Il sindacato denuncia anche il massiccio ricorso a straordinari, prestazioni aggiuntive e all’esternalizzazione a una cooperativa per quasi 500mila euro. "Non può essere definito un risultato soddisfacente – ribadisce Usb – ma il segno di un’organizzazione in affanno e di un sistema che scarica i propri limiti sui lavoratori. Emblematico il caso della Rianimazione, dove ad agosto si sono verificati sei turni senza Oss, con ricadute evidenti sulla qualità dell’assistenza e sul carico degli infermieri". Usb respinge ogni logica di autocompiacimento e rivendica il ruolo dei propri delegati nelle Rsu, ma avverte: "Il malcontento nasce dal lavoro quotidiano tra mille difficoltà, non dalla nostra denuncia. Non accetteremo che i problemi vengano minimizzati o nascosti dietro statistiche". Le richieste sono precise: assunzione immediata di almeno 24 infermieri e 13 Oss, sostituzione integrale del personale cessato, un piano straordinario di inserimenti per tutte le figure carenti e un confronto urgente per garantire sicurezza e continuità dei servizi. In mancanza di risposte tempestive, conclude l’Usb, non si esclude la mobilitazione.

p.erc.