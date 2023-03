Sanità, ormai nel Piceno siamo al limite

di Augusto Curti*

Lo stato della sanità nel Piceno appare allarmante. Le situazioni che presentano una condizione di forte criticità infatti sono molte e, purtroppo, tutte sensibili. Tra queste, da segnalare quella del personale. Le problematiche che emergono riguardano l’organico, ma anche forti ritardi nella stabilizzazione dei contratti e una riorganizzazione delle specialità che rischia di pregiudicare l’efficacia dei servizi. Impossibile pensare, ad esempio, che nella sanità si rinnovino i contratti a un mese, come sta accadendo in questi giorni. E ancora, le liste d’attesa. Quest’ultime, che hanno assunto livelli drammatici, rappresentano paradossalmente la punta dell’iceberg. Carenza di risorse, mancanza di programmazione e tagli ai presìdi stanno, infatti, compromettendo la capacità di fornire prestazioni adeguate alle esigenze dei cittadini. C’è poi il taglio delle risorse: l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli si è vista decurtare il budget in maniera significativa, pregiudicando la capacità di investire nell’organico e nell’efficienza dei servizi. Altro tema è quello della sanità privata: la sanità deve essere pubblica e per tutti, come previsto dalla Costituzione. La si può certamente potenziare, coinvolgendo anche il settore privato, purché, tuttavia, la governance resti pubblica. Soprattutto occorre evitare di favorire il modello della privatizzazione che, per il nostro tessuto sociale, è in larga parte insostenibile. Se questo quadro sconfortante è il risultato della trasformazione avvenuta dall’Asur alle Aziende sanitarie territoriali, in prospettiva c’è molto da temere e poco da sperare. Il caso Piceno rappresenta oggi, in maniera eclatante, lo scenario che tutti i territori marchigiani iniziano a sperimentare. In sostanza siamo di fronte a un vero e proprio allarme sociale che, pertanto, va affrontato senza più incertezze. La giunta regionale, sostenuta da una maggioranza consiliare che molto si era spesa in termini di promesse elettorali, è richiamata alle sue responsabilità.

*Deputato del Partito Democratico