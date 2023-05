Sanità, riviera sul piede di guerra

Non si apre a compromessi, la compagine politica sambenedettese sul tema sanità. A rimanere sul piede di guerra è soprattutto la minoranza, che attacca il governo regionale in commissione. Nell’incontro di ieri sera, al quale ha partecipato anche il consigliere Andrea Assenti, i consiglieri della riviera hanno puntato i riflettori sul nuovo piano sociosanitario, che non soddisferebbe le reali esigenze del litorale. "Sarebbe necessario impugnare il piano sociosanitario di fronte ai giudici – ha detto Giorgio De Vecchis - Il sindaco dovrebbe dare mandato di fare una diffida alla regione. Questa sta per approvare un piano partorito in totale autonomia, e la bozza presentata è disastrosa. L’analisi della domanda del servizio sanitario è fatta su base provinciale: questo non ha alcun senso, perché deve essere confrontata con l’offerta, parte in cui la regione è stata molto carente, e deve essere tarata sul bacino d’utenza locale". Assenti, dal canto suo, ha esposto quanto fatto da Palazzo Raffaello in questi due anni e mezzo di governo in regione. "Abbiamo stralciato la previsione dell’ospedale unico di vallata e abbiamo optato per l’ospedale nuovo a San Benedetto, potenziando quello di Ascoli, senza che ci siano strutture di serie A e B. A dicembre abbiamo provveduto all’istituzione delle Ast per dare un’indipendenza giuridica, economica e gestionali ai nostri territori. Approveremo il piano sociosanitario entro agosto".

La situazione è rimasta tesa, anche perché è stato fatto notare come le risorse intercettate dal Pnrr per realizzare la nuova casa di comunità, alla luce degli attuali rincari, potrebbero essere insufficienti. Pasqualino Piunti, per sbrogliare la matassa, ha proposto di stilare un documento con tutte le criticità della riviera e presentarle in un’apposita riunione della commissione sanità della regione. Polemiche anche in apertura, allorché il sindaco Spazzafumo ha dichiarato di essersi meravigliato per quanto detto dalla dottoressa Bottiglieri nell’atto di comunicare le proprie dimissioni da presidente di commissione. La consigliera, si ricorderà, aveva criticato la mancanza di un atteggiamento teso a trovare soluzioni concrete e immediate. "Si è parlato di un sindaco disinteressato della sanità – ha tuonato il primo cittadino – Io non mi esimo dalle mie responsabilità, ma la sanità non è una questione politica, è di tutti, e le dimissioni non portano a niente". Immediata la risposta di Bottiglieri: "Io in un anno e mezzo non ho visto alcuna battaglia politica, e nessuna soluzione".

