Sanità, tensione sindacale "Il personale allo stremo Contratti da prorogare"

Dal rinnovo dei tempi determinati del personale del comparto (infermieri, Oss e tecnici), avvenuto ma per soli due mesi a partire dal primo maggio, ai tempi di vestizione, fino agli incarichi di funzione e agli orari dei sanitari del 118 e delle Potes di San Benedetto, sono stati diversi i punti all’ordine del giorno discussi nel corso dell’ultima riunione della Rsu dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. Proprio sul rinnovo dei contratti dei precari fino al 30 giugno prossimo, il coordinatore della Rsu, Paolo Grassi, evidenziando come si tratti un tempo insufficiente, ha proposto di avanzare all’azienda una richiesta di proroga per tutti fino al 31 dicembre 2023, così come accaduto nell’Ast di Fermo. "In modo – spiega Grassi – da poter garantire l’offerta dei servizi sanitari e dare la possibilità al futuro direttore generale di effettuare una programmazione con la copertura dei posti attraverso le stabilizzazioni, lo scorrimento delle graduatorie e le mobilità. Tale proroga fino al 31 dicembre si rende altresì necessaria al fine di garantire la regolare fruizione delle ferie estive al personale dipendente". Dello stesso parare Paolo Villa della Cisl che sottolinea "la necessità della proroga al 31 dicembre alla luce, anche, del monte ore e del monte ferie che molti lavoratori hanno ancora da smaltire". Altro punto all’ordine del giorno discusso dalla Rsu, è stato quello riguardante i tempi di vestizione per i quali la maggioranza dei rappresentanti sindacali ha votato a favore di una diffida nei confronti dell’Ast di Ascoli affinché provveda a liquidare, in tempi rapidi, quanto spettante ai lavoratori, così come assicurato dall’assessore e dal presidente della giunta regionale. E ancora, sugli incarichi di funzione, Grassi ha proposto di produrre un documento con cui viene chiesta l’immediata definizione della procedura con la relativa attribuzione degli incarichi ai vincitori dei concorsi interni, mentre sulla proposta di modificare l’orario del personale del 118 e delle Potes di San Benedetto, Benito Rossi dell’Ugl ha infine rappresentato le esigenze dei dipendenti direttamente interessati che, all’unanimità, chiedono una modifica dell’organizzazione dei turni rivedendo quindi i profili orari. "La questione dell’orario di lavoro – dice Rossi – va avanti ormai da troppo tempo creando disparità di trattamento tra i due presidi, dato che nella stessa azienda sono applicati due distinti regolamenti sull’orario di lavoro".

Lorenza Cappelli