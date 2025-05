Sanità tra normativa ed esigenza. Il focus con la Banca del Piceno

È stato un momento chiarificatore, utile per definire i punti di incontro tra gli obblighi previsti dalla normativa sanitaria e le esigenze delle strutture pubbliche e private del territorio. Così la dottoressa Monica Neroni, della sezione Igiene e Sanità Pubblica dell’Ast Ascoli Piceno, ha descritto la giornata formativa che si è tenuta ieri mattina nell’auditorium della Banca del Piceno ad Acquaviva: "Per confrontarci su tematiche che riguardano l’accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali ma anche per un confronto con i Suap di tutta la nostra provincia. L’importanza dell’incontro nasce nell’unire le tematiche sanitarie con quelle che sono le esigenze della popolazione e dei cittadini".

L’evento è stato organizzato dal Dipartimento di Prevenzione Ast Ascoli Piceno, attraverso la Uoc Igiene e Sanità Pubblica, con il patrocinio dei Comuni di Ascoli e di Acquaviva. A rappresentare l’amministrazione ascolana l’assessore Francesca Pantaloni, mentre per Acquaviva è intervenuto il sindaco Sante Infriccioli. In rappresentanza del comune di San Benedetto l’assessora al commercio Laura Camaioni. Al centro della giornata, le modifiche ai manuali applicativi della legge 21/2016, che disciplina il rilascio delle autorizzazioni e dell’accreditamento istituzionale per strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, in particolare per ambulatori e poliambulatori, coinvolgendo anche gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (Suap) dei Comuni. Nel corso del confronto è emerso con chiarezza come la legge regionale punti a garantire servizi omogenei, sicuri e appropriati, attraverso un sistema di autorizzazioni che interessa tanto le strutture pubbliche quanto quelle private.

Inoltre, l’accreditamento istituzionale – che segue all’autorizzazione – consente alle strutture idonee di operare per conto del Servizio Sanitario Regionale, sulla base di requisiti rigorosi stabiliti dalla Giunta regionale.

Durante l’evento ha preso la parola anche il presidente della Banca del Piceno, Sandro Donati, che ha sottolineato: "Siamo lieti di sostenere le strutture sanitarie in un percorso di miglioramento continuo, mettendo a disposizione l’Auditorium per una giornata finalizzata alla formazione del personale e alla qualità dell’offerta alla cittadinanza". A coordinare l’iniziativa, accanto a Monica Neroni, anche il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Ast di Ascoli Piceno, Claudio Angelini, che ha ribadito: "Rispondere in modo efficace ai bisogni di salute dei cittadini significa garantire servizi sanitari sicuri, appropriati e di qualità".

Emidio Lattanzi