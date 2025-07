Sanitari a rischio. Aggressioni in ospedale, un pulsante di allerta nei reparti più critici

La Prefettura e la Questura di Ascoli, insieme all’Azienda Sanitaria Territoriale, hanno siglato un Protocollo d’Intesa per potenziare la sicurezza del personale sanitario all’interno degli ospedali Mazzoni di Ascoli e Madonna del Soccorso di San Benedetto. A sottoscrivere l’accordo il prefetto Sante Copponi, il questore Aldo Fusco e il direttore generale dell’Ast. Antonello Maraldo. L’iniziativa nasce dalla crescente preoccupazione per il fenomeno delle aggressioni, sia fisiche che verbali, ai danni del personale sanitario e sociosanitario, fenomeno in costante aumento per frequenza e gravità.

Il Protocollo mira a rafforzare la prevenzione e a migliorare la risposta operativa in caso di situazioni critiche, attraverso l’integrazione tra strutture sanitarie, Polizia di Stato e sistemi tecnologici avanzati. È stato quindi previsto un sistema di allerta rapida, costituito da pulsanti installati nei reparti considerati più a rischio. Una volta premuto, il pulsante attiva segnali luminosi e sonori e avvia la comunicazione diretta, tramite interfono, con le Centrali Operative della Questura e del Commissariato di San Benedetto del Tronto, consentendo agli operatori di segnalare tempestivamente le situazioni di emergenza o potenziale pericolo. In base alla valutazione, potrà essere disposto l’intervento di una volante.

"Il problema di rafforzare i presidi di prevenzione per la sicurezza degli operatori sanitari è una delle esigenze assolutamente necessarie – ha dichiarato il prefetto Sante Copponi –. Il Protocollo consentirà una cooperazione rafforzata, avvalendosi di strumentazioni tecnologiche in grado di potenziare il livello di risposta. Non posso esimermi dal ringraziare tutti gli operatori impegnati nel settore sanitario per il grande lavoro svolto, e assicuro che sarà fatto ogni possibile sforzo per tutelare la loro sicurezza".

"Con questo protocollo – ha aggiunto il direttore generale dell’Ast Antonello Maraldo – abbiamo raccolto l’invito che con forza la Regione Marche, nella persona dell’assessore Saltamartini, ci ha più volte sollecitato. Abbiamo trovato sponda fertile nel Questore e nel Prefetto. La sicurezza degli operatori è ormai parte ineludibile delle attenzioni di un’azienda sanitaria. Aggiungiamo oggi un tassello importante alla più ampia strategia del sistema".

Peppe Ercoli