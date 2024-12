Santa Claus visita il Pas: "Sostegno ai più fragili"

Babbo Natale, nonostante i tantissimi impegni di questo periodo, ha trovato anche il tempo per fare un salto al ‘Pas’, il polo dell’accoglienza e della solidarietà nel quale si trova la mensa per i bisognosi gestita dalla Zarepta. Lo ha fatto nel giorno di Natale, per portare un sorriso a tutti coloro che, non avendo un posto in cui andare per mangiare un pasto caldo né familiari con i quali trascorrere le feste, sono stati accolti dai volontari dell’associazione. Presente anche il vicesindaco Massimiliano Brugni, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale ai commensali ma anche al presidente Raniero Isopi. "Mi sono intrattenuto con gli utenti e ho parlato con loro, facendogli gli auguri di buone feste – racconta Brugni –. Il ringraziamento sentito va a Isopi e a tutti i volontari che giornalmente aiutano le nostre persone fragili. Siete favolosi. Grazie di cuore".

"Ad offrire il pranzo di Natale, quest’anno, è stato il Gruppo Gabrielli, che non smetteremo mai di ringraziare – prosegue proprio Raniero Isopi, presidente di Zarepta –. Grazie ai tanti componenti della nostra associazione, abbiamo cercato di far passare una giornata di serenità a chi, purtroppo, era solo e non aveva nessuno con cui condividere il momento di festa". Per l’occasione, menù all’insegna della tradizione: antipasto classico, per poi passare al timballo, al roast beef con un contorno di piselli e al dolce. Non è stato negato a nessuno neanche un bicchiere di spumante. Ma solo due gocce, per fare in modo che nessuno esagerasse. Inoltre, per gli ospiti è stato preparato anche un cestino con panettone, torroni e dolcetti. La Zarepta è rimasta aperta anche ieri, nella festività di Santo Stefano, e sono stati serviti tortellini in brodo. I pasti verranno garantiti anche il Primo Gennaio, sempre grazie alla generosità del Gruppo Gabrielli. Per il 31 dicembre, invece, ci sarà un cenone al salone della parrocchia del Sacro Cuore, offerto dalla Caritas e dal Pas.

"La nostra è una città che non lascia indietro nessuno", prosegue l’assessore alle politiche sociali e vicesindaco Massimiliano Brugni. Tante le persone che, a Natale, si sono succedute alla mensa della Zarepta, a dimostrazione del fatto che la povertà è in aumento anche sul territorio ma, grazie ai tanti volontari che si mettono a disposizione per aiutare gli altri, è possibile dare una mano a tutti coloro che ne hanno davvero bisogno.

Matteo Porfiri