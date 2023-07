Santa Cristina, festa in piazza

Al via oggi la festa di Santa Cristina a Colli. In centro dalle 18 oltre 30 espositori di artigianato e tipicità gastronomiche, le bolle di sapone per i più piccoli e tanto altro. L’evento vuole essere un modo per riscoprire le antiche fiere – proprio come quella di Santa Cristina, che si teneva nel comune fino a oltre 50 anni fa. La festa di Santa Cristina è stata riproposta nel 2020 dall’amministrazione targata Cardilli e per l’occasione, oggi, alle 18, sarà presentato alla cittadinanza il restauro della chiesetta di Santa Cristina.