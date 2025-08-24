Santa Lucia, ok ufficiale dalla Giunta. L’ex scuola diventerà una Rsa

Un edificio comunale ormai inutilizzato nel quartiere di Santa Lucia avrà una nuova destinazione. C’è l’ok ufficiale dalla Giunta comunale perché l’ex scuola di via dei Lauri diventi una Rsa per non autosufficienti, un progetto nell’ambito del Pnrr – Missione Inclusione e Coesione. Il finanziamento complessivo, pari a 2,46 milioni di euro, coinvolge più Ambiti Territoriali Sociali e punta a creare soluzioni abitative innovative per persone fragili. Il progetto trae origine dalla linea 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti ed è coordinato dall’Ambito Territoriale Sociale 21, di cui San Benedetto è capofila. Oltre al comune rivierasco, partecipano anche Fermo, Porto Sant’Elpidio, Ascoli Piceno, l’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto e l’Unione Montana dei Sibillini. L’obiettivo è potenziare i servizi sociali e garantire nuove forme di assistenza diffuse sul territorio, in coerenza con le indicazioni del Pnrr.

L’opportunità di realizzare l’intervento a San Benedetto è arrivata dopo la rinuncia, lo scorso marzo, da parte del Comune di Montalto delle Marche, inizialmente destinatario del finanziamento con la struttura "Casa Palmina". Per non perdere le risorse, la Giunta sambenedettese ha messo a disposizione l’immobile di via dei Lauri n. 30, ritenuto idoneo sotto il profilo urbanistico. Il fabbricato, costruito nel 1930, è attualmente libero e in discrete condizioni, nonostante sia sottoposto a vincolo storico-artistico. Prima di avviare i lavori, sarà comunque necessaria una verifica di vulnerabilità sismica, passaggio indispensabile per garantire la sicurezza di un edificio che dovrà ospitare persone fragili. L’intervento prevede la riqualificazione completa della struttura, con l’obiettivo di restituirle una funzione sociale e di pubblica utilità. Le risorse assegnate al Comune di San Benedetto ammontano a oltre 565.000 euro, che verranno utilizzate specificamente per adeguare e trasformare l’edificio. La Giunta ha approvato nei giorni scorsi un addendum all’accordo già sottoscritto con gli altri Ambiti Territoriali Sociali. L’atto stabilisce che il sindaco, in qualità di rappresentante legale dell’Ats 21, potrà sottoscrivere e portare avanti tutti gli atti necessari. Il provvedimento è stato inoltre dichiarato immediatamente eseguibile per rispettare le tempistiche e non rischiare di perdere i fondi europei assegnati. Grazie a questa decisione, un edificio comunale dismesso troverà nuova vita e sarà destinato a un servizio fondamentale per la popolazione più vulnerabile.

Emidio Lattanzi