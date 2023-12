Santa Maria delle Piane. I fondi per salvarla

Buone notizie arrivano proprio prima di Natale per la comunità acquasantana, che sta pagando ancora a caro prezzo le terribili conseguenze del terremoto del 2016. La struttura commissariale, infatti, ha appena concesso un contributo di 376mila euro per la riparazione della chiesa di Santa Maria delle Piane, che si trova nella frazione di Quintodecimo. Tali risorse rappresentano l’atto prodromico rispetto alla gara per l’affidamento dei lavori. "Si tratta di un altro tassello che andiamo ad aggiungere rispetto alla riapertura dei luoghi di culto – spiega il commissario alla ricostruzione post sisma Guido Castelli –. Sappiamo bene quanto essi rappresentino un presidio importante, necessario, per mantenere vivo il senso di comunità in luoghi che già prima del sisma soffrivano del fenomeno dello spopolamento e che riteniamo doveroso salvaguardare".

Dopo le scosse sismiche di ormai sette anni fa l’edificio aveva riportato danni soprattutto alla facciata, nella zona absidale e alla sagrestia, con lesioni diffuse e distacchi d’intonaco e delle decorazioni. L’intervento di recupero e restauro, dunque, si concentrerà sulle strutture portanti verticali e su quelle orizzontali di piano e di copertura, su intonaci e finiture. La chiesa di Santa Maria delle Piane risale al 14esimo secolo, è stata realizzata in pietra arenaria e si trova su un versante del centro storico di Quintodecimo attiguo al fiume Tronto. Le decorazioni e i dipinti contenuti al suo interno sono opera di Augusto Mussini (detto frà Paolo) e dei suoi allievi, che vi lavorarono dal 1907 al 1910.