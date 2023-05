Santa Vittoria, dai Farfensi alla Torre Odorisio

Perché il lavoro non ci spaventa? Perché i campi sono così ben coltivati? Perché ancora tante piccole aziende? Perché la solidarietà non manca? A Santa Vittoria in Matenano si trova una prima risposta, scavando nella storia. L’ho raccontato martedì 25 aprile ad un nutrito gruppo di amici che s’è ritrovato nella patria dei Farfensi. La Torre Odorisio svetta guardinga all’ingresso della piazza. Oderisio fu abate benedettino e podestà. Santa Vittoria-Farfa: legame indissolubile. Anno 898, alle pendici del Matenano giunge un gruppo di monaci. Li guida l’abate Pietro I. Sono fuggiti da Farfa. L’abbazia potente, ancora più potente sotto le ali protettive di Carlo Magno, ora è stata piegata dalle fiamme di malviventi locali. I Saraceni l’hanno duramente provata nei sette anni precedenti. I Farfensi portano una rivoluzione oltre che religiosa, anche sociale, culturale, agricola, "industriale". Ora, lege et labora, et noli contristari (Prega LeggiRifletti Lavora e Non contristartiSii sereno).

Mulini ad acqua, nuovi contratti agricoli, scuola e scuola di medicina, condivisione. Il nostro DNA ne è pieno. Di quegli anni resta il Cappellone, sul punto più alto, dove ci guida Valeriano Pettinelli, che ha sostituito il sindaco Fabrizio Vergari impegnato nelle celebrazioni del 25 aprile. Il Cappellone era "adibito ad un uso sepolcrale, ricoperto di stucchi barocchi, presenta nell’altare centrale un’elegante statua del Cristo. Da visitare al suo interno anche la Cappella degli Innocenti, costruzione trecentesca con pareti e volte completamente affrescate" si legge nelle guide. Poi il nostro Massimiliano Berdini, pittore, scende nel profondo spiegando immagini e tecnica di fra Marino Angeli. Il Cappellone è ciò che resta dell’antico monastero. Guarda la montagna fatata della Sibilla, quella religiosa della Priora, il taglio del Monte Vettore. Non si scorge il Lago di Pilato. Ma lo specchio d’acqua dagli occhi di serpente è là tra Sibilla e Vettore. In periferia, c’è la fonte miracolosa detta "del latte".

Si trova in campagna. Le puerpere andavano per ottenerne la grazia. È lì che i monaci farfensi ripresero fiato. Con sé avevano le spoglie della santa Vittoria, che ora sono conservate nella chiesa Collegiata lesionata dal terremoto. Un monastero femminile preserva ancora oggi dal 1200 la presenza benedettina. Il nostro gruppo si ritrova a discutere partendo da "quel bello" espresso da tutti. È stupore: quello stupore che conosce e quindi concepisce. E si fa azione. E nuova presenza. Adolfo Leoni