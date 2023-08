Santamaria in pensione Sirene spiegate e applausi

Sirene spiegate e un lungo applauso. È stato salutato così, nella caserma ascolana dei vigili del fuoco, il caposquadra Alessandro Santamaria, che lascia il corpo dopo trenta lunghi anni di onorato servizio. Oltre che ad Ascoli, ha lavorato anche a Bergamo, Roma, Teramo, Fermo, Rieti, Macerata e San Benedetto, riscuotendo ovunque encomi e apprezzamenti per il suo impegno, il suo coraggio e la sua professionalità. Alla cerimonia di congedo, nei giorni scorsi, hanno preso parte anche tanti suoi colleghi, che hanno condiviso con lui momenti molto importanti. Emozionati anche i suoi familiari, dalla moglie Sabrina ai figli Alessandro Junior e Giulia, dalla sorella Lucia ai tanti parenti che non hanno voluto mancare ad omaggiare Santamaria. Alessandro entrò a far parte dei vigili del fuoco nel 1993. Da quel momento, anche quella dei pompieri divenne la sua famiglia e ora potrà godersi il meritato riposo. Un saluto affettuoso anche dalla redazione de Il Resto del Carlino.