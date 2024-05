Sant’Angelo Magno choc: "Un assalto senza spiegazioni. Ma il patrimonio va difeso"

"Quanto accaduto recentemente nel tempio di Sant’Angelo Magno ci obbliga a riflettere sulla gravità del triste episodio". Attraverso una lettera-sfogo, interviene sul recente sfregio alla chiesa anche il presidente di Italia Nostra, Gaetano Rinaldi: "E’ inconcepibile – dice – che dei soggetti presenti nella nostra città siano penetrati furtivamente nel prestigioso edificio non per rubare qualcosa bensì per distruggere, con tracotante malvagia violenza , tutto ciò che di bello era ancora custodito nella veneranda chiesa a partire dal prestigioso organo ormai inutilizzabile; per il completo massacro della preziosa statua di carta pesta di San Michele Arcangelo, opera insigne del maestro Paci; per la distruzione di un prezioso crocefisso; per arrivare addirittura alla sacrilega scopertura e profanazione di alcune tombe. Bisogna chiarire cioè, quali sono i motivi profondi che spingono questi soggetti a compiere queste azioni inconcepibili, individuare in pari tempo chi sono e quale è il loro numero che per la consistenza del danni arrecati si deve supporre siano numerosi. Ma , tutto ciò tenuto presente, è necessario che in pari tempo si chiarisca in maniera incontrovertibile se è reale l’interesse, da parte di chi è tenuto a farlo, per la salvaguardia e conservazione e valorizzazione dei tesori di cui la città è ricca. A riguardo, infatti, non si riesce a comprendere come anche per un’altra immagine prestigiosa dell’Arcangelo Michele, quella presente sulla calotta dell’Abside della Chiesa del Carmine, quella per intenderci dell’affresco realizzato nel 1693 dal pittore fiammingo fiammingo Francesco De Legnis, niente è stato fatto, pur a fronte di ripetute segnalazioni, per evitare la loro completa scomparsa per le copiose infiltrazioni di acqua dal tetto della Chiesa in evidente stato di degrado. E’ augurabile che su queste problematiche si apra un dibattito e si individuino tutti gli strumenti più efficaci per invertire il senso di marcia".