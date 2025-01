Sant’Antonio Abate. Benedizione degli animali e processione in centro

Il tempo incerto e il rischio pioggia non sono riusciti a frenare la passione e la devozione degli ascolani per Sant’Antonio Abate. In tanti, ieri, hanno gremito piazza Arringo per celebrare il protettore degli animali in un appuntamento divenuto ormai tradizionale. Alla celebrazione, officiata sul sagrato del duomo dall’arcivescovo emerito di Pesaro, monsignor Piero Coccia, tornato per l’occasione in città, erano presenti anche il sindaco Marco Fioravanti e il presidente del comitato festeggiamenti, l’assessore Massimiliano Brugni. Centinaia, dunque, le persone che hanno voluto rendere omaggio al Santo e in molti hanno scelto di farlo con il proprio animale da compagnia, che sia un gatto oppure un cane, per condividere con i propri amati pelosi la giornata di festa. A rallegrare l’atmosfera anche i gruppi folkloristici cittadini che hanno intonato canti e balli della tradizione. Non mancavano all’appuntamento nemmeno i cantori della Pasquella. Al termine della celebrazione religiosa, monsignor Coccia ha impartito la benedizione ai presenti, agli animali e ai mezzi agricoli. Poi, è partita la processione che come da tradizione si è conclusa alla parrocchia di San Giacomo della Marca. A guidare il corteo una decina di trattori, oltre a numerosi cavalli. "E’ bellissimo vedere tutta questa partecipazione, segno tangibile dell’importanza che questa festa ha per tutti noi – ha commentato il sindaco Fioravanti -. Attraverso queste tradizioni manteniamo accesi i nostri veri valori cristiani. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i componenti del comitato festeggiamenti per la splendida riuscita dell’iniziativa". "Questo è un momento importante per tutta la città, visto quanto è sentito il culto di Sant’Antonio – ha proseguito Brugni -. Quest’anno la festa prevede anche ulteriori appendici: infatti, grazie alla collaborazione con il Mercatino Antiquario, sabato e domenica nel centro storico si svolgerà la decima rassegna dei canti di questua a partire dalle ore 16, mentre domenica nel chiostro di San Francesco alle 11 ci sarà la sfilata per cani e proprietari in onore di Sant’Antonio". Come tradizione, ovviamente, la festa dedicata al protettore degli animali ha aperto ufficialmente anche i festeggiamenti del Carnevale. Un grande successo, ancora una volta, con il centro storico invaso di persone. Matteo Porfiri