Sant’Antonio ha aperto la festa a Offida. Ecco il programma: maschere e divertimento

Ad Offida, come da tradizione, il 17 gennaio ha preso il via il Carnevale storico, che terminerà il mercoledì delle Ceneri. Accesa la ‘fochera’ di Sant’Antonio in Piazza del Popolo si è accesa la festa. Il programma del carnevale storico offidano, che quest’anno celebra il suo 501esimo anno prevede come da tradizione tanti appuntamenti: domenica 16 febbraio, in centro, a partire dalle 16 si festeggerà la Domenica degli amici, con musica e allegria con le storiche congreghe offidane. Sabato febbraio, alle 22, sarà la volta del Veglione del socio, al teatro Serpente Aureo. Mentre domenica 23 febbraio, alle 16, la domenica dei parenti. Si entrerà nel clou della festa il 27 febbraio Giovedì grasso, alle 11.30 tradizionale appuntamento al teatro Serpente Aureo, durante il quale si assisterà alla consegna delle chiavi della città da parte del Sindaco di Offida, Luigi Massa, ad una delle storiche congreghe offidane. Alle 15, sempre in teatro prenderà il via: ‘Bambini in maschera’, ingresso omaggio a tutti i bambini e concorso a premi per quelli in maschera, dalle 23 rallegreranno il centro storico musica e allegria a cura delle congreghe storiche. L’appuntamento degli appuntamenti è per venerdì 28 febbraio con il Bove Finto, una giornata intensa: alle 9 bov fint dei piccoli, alle 10 bov fint dei ragazzi e alle 14.30 si accende la festa con lu Bov Fint. Sabato 1 marzo, alle 22, nel teatro Serpente Aureo Veglionissimo. Mentre domenica 2 marzo dalle 16, nel centro storico interverranno le congreghe e alle 22 nel teatro Veglionissimo mascherato. Lunedì, sempre alle 22 veglonissimo di Carnevale che vedrà alle 24 l’ingresso delle storiche congreghe. Chiuderà la carrellata di appuntamenti ‘Maschere in festa’, martedì 4 marzo, alle 15, e infine si terranno balli e divertimento, alle 19 accensione dei Vlurd, il fantasmagorico corteo incendierà la festa.