Sant’Antonio, il programma

La ricorrenza della festa di Sant’Antonio Abate è sempre molto sentita e ogni comune stila un proprio programma. A Grottammare la parrocchia della Madonna della Speranza celebrerà la messa alle 7,30 di oggi cui farà seguito la benedizione del pane, mentre domenica, alle 10,15 ha programmato la benedizione degli animali. A seguire avrà inizio la distribuzione dello stoccafisso in salsa e dei frittelletti dolci. Necessaria la prenotazione al 3485641021. In omaggio il calendario del campagnolo. In comune il sindaco Rocchi ha accolto i Pasquallari. A Ripatransone, domenica alle 12, davanti al Duomo ci sarà la benedizione degli animali, mentre dalle 12 alle 14, nel museo della civiltà contadina, ci sarà la distribuzione dello stoccafisso in salsa da asporto, o da consumare all’interno del museo. Prenotazioni al 3881918747. Ricorrenza organizzata dal museo della civiltà contadina.