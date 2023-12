Sante Capponi nuovo Prefetto di Ascoli

Cambio al vertice della Prefettura. Lascia infatti l’incarico Carlo De Rogatis che andrà a svolgere lo stesso compito a Savona. Nuovo prefetto di Ascoli è stato nominato Sante Capponi, già prefetto di Matera. Non è una nomina casuale quella di Capponi che proprio nella città della Basilicata ha recentemente maturato un’importante esperienza nel settore specifico della legalità e degli appalti, un tema molto sentito nel territorio della provincia di Ascoli dove sono confluiti e confluiranno importanti somme di denaro per la ricostruzione del post terremoto del 2016 e grazie al Pnrr. Per cui un’emanazione dello Stato con esperienza nel campo può risultare decisamente importante per scongiurare il pericolo che le enormi somme di denaro possano finire in mani sbagliate, come purtroppo talvolta (se non spesso…) accade. Capponi ha assunto l’incarico di prefetto di Matera alla fine del 2021. A inizio 2023 ha sottoscritto con le parti interessate protocolli d’intesa per la legalità e gli appalti. Attraverso la collaborazione con le forze dell’ordine ha dato vita a una banca dati che monitori costantemente i bandi, dando mandato alla locale questura di controllare con attenzione mezzi e maestranze nei cantieri. Il protocollo prevedeva anche la formazione di un gruppo interforze incaricato di vigilare sul reclutamento dei lavoratori. Lo scopo è stato chiaramente quello di evitare che organizzazioni mafiose, o comunque malavitose, potessero infiltrarsi nel territorio, attirate dai tanti soldi che ruotano intorno agli appalti pubblici. Un protocollo piuttosto rigido nel controllo di chi si aggiudica gli appalti, tenuto a comunicare alle stazioni appaltanti e alla questura approfondite informazioni sul personale impiegato, mezzi e attrezzature presenti in ogni cantiere. Grande attenzione anche al contrasto dei fenomeni del caporalato e del lavoro nero, in collaborazione con sindacati, ispettorato sul lavoro e azienda sanitaria. Capponi ad Ascoli raccoglierà l’eredità lasciata sul tema dal prefetto De Rogatis che a giugno 2021 ha sottoscritto il Protocollo ex art. 35 della legge sisma 2016, i cui contenuti sono applicati in tutti i cantieri pubblici e privati connessi alla ricostruzione post sisma 2016. Fulcro di questo documento è far sì che la ricostruzione post sisma si svolga in una cornice di sicurezza e legalità per l’offerta occupazionale, per lo svolgimento delle attività lavorative, per la salute, per lo sviluppo del territorio nonché per il corretto e legittimo impiego delle risorse pubbliche.

Peppe Ercoli