Sant’Elpidio jazz saluta Concerti e masterclass in piazza Matteotti

Una chiusura al femminile per una 24a edizione del Sant’Elpidio Jazz Festival di particolare successo, che oggi e domani, in piazza Matteotti a Sant’Elpidio a Mare (al ‘Cicconi’ in caso di maltempo), prevede due concerti di altissimo livello per il talento indiscusso delle artiste che saliranno sul palco. Stasera (ore 21,30) protagonista sarà l’estro creativo di Jany McPherson, pianista e vocalist cubana, dalla melodia elegante e mai scontata, fantasiosa e affascinante interprete di una tradizione musicale e di una scuola stilistica del pianoforte jazz del suo paese d’origine, da Ernesto Lecuona a Chuco Valdés, a Sandovàl a Omar Sosa (peraltro anche lui è stato ospite di questa edizione del festival, in duo col trombettista, Paolo Fresu). La McPherson sarà accompagnata da due musicisti altrettanto straordinari: Luca Bulgarelli (contrabbasso) e Alfredo Ariano (batteria). Ingresso 18 euro.

Domani sera, sarà la volta di una eccellente interprete del pianoforte jazz: Stefania Tallini che, per l’occasione, avrà accanto a sé una vera autorità della musica brasiliana moderna quale è Jacques Morelenbaum, e un virtuoso del clarinetto, Gabriele Mirabassi. In occasione del Sant’Elpidio Jazz Festival, il trio si riunisce per offrire un concerto esclusivo. Della Tallini si sa che è una delle più apprezzate pianista italiane, capace di maneggiare i diversi stili musicali, con particolare attenzione al jazz e alla musica popolare brasileira. Il violoncellista Morelenbaum è musicista di lunga e prestigiosa esperienza, è anche arrangiatore, direttore d’orchestra e produttore, e vanta collaborazioni con Jobim, Cateano Veloso, Gilberto Gil, ma anche Sting, Ruiki Sakamoto, Paolo Fresu e Omar Sosa. Questo musicista, tra l’altro ha generosamente accettato l’invito dell’organizzazione del festival jazz, a tenere una masterclass, oggi (dalle ore 18,30, in Piazza Gramsci, al ‘Cicconi’ in caso di maltempo), nell’ambito delle jam session (previste anche domani, tutte a ingresso libero) che concludono le jazz masterclass tenute da Ramberto Ciammarughi in concomitanza con il festival. Gabriele Mirabassi, clarinettista, spazia tra jazz e musica classica, collaborando con artisti jazz come Richard Galliano, Enrico Pieranunzi e Stefano Bollani, mentre nel camo della musica classica ha lavorato con John Cage e Mario Brunello. Ingresso 22 euro. Info e prevendite: 0734 8196407, vivaticket.com, biglietteria del ‘Cicconi’ 347 6467171.

Marisa Colibazzi