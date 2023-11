Sant’Emidio con la cannabis, il proprietario del negozio: "È un omaggio alla città"

Ascoli, 18 novembre 2023 – Apparsa il 12 luglio affissa al punto vendita di Delta9, un distributore automatico situato in via Sacconi 65, l’opera che ritrae il patrono di Ascoli sorreggere delle foglie di cannabis, sta generando il caos sui social. A portarla al centro delle critiche è un post su Facebook pubblicato sul profilo del senatore Guido Castelli, che afferma con forza: "Spero che in un momento di lucidità gli autori di questa iniziativa ci ripensino e lascino in pace Sant’Emidio, togliendo l’immagine". Chiamati in causa, l’autore e il committente sono stati interpellati per fornire un quadro più chiaro su quale fosse la chiave di lettura dietro la realizzazione.

Innanzitutto, chi è l’autore?

"Mi chiamo Lorenzo Galli, in arte Lorenzo Drustico, sono un tatuatore di Ascoli. Dopo essermi diplomato nel 2012 all’Istituto d’Arte Osvaldo Licini, dove frequentavo l’indirizzo di grafica, ho iniziato a tatuare. Ho il mio studio, ma porto avanti anche un’altra passione: dipingere. Ho effettuato diverse mostre, nel piceno e non solo".

Come descriverebbe l’opera?

"Più che opera la definirei un’illustrazione. Il soggetto è Sant’Emidio che regge una cima di cannabis light. È un po’ goliardica e provocatoria, mi è stata commissionata dal mio amico Alessandro Pavoni, titolare della ditta Delta 9, per la quale in passato avevo già disegnato il logo. È stata realizzata in digitale su iPad, ma anche su tela, con la tecnica di pittura ad acrilico, per la collezione privata del committente".

Alessandro Pavoni, 31 anni e una laurea in chimica. Lavora nel laboratorio di una grande azienda farmaceutica, è appassionato di una specifica pianta, che definisce "polivalente", la canapa. E infatti, dedica il tempo libero ad un secondo lavoro: Delta9, di cui è l’amministratore legale.

Qual è l’idea da cui è partito per la commissione dell’illustrazione?

"Sono partito dalle grandi proprietà curative della canapa e ho scelto di accostare l’immagine del Santo, che rappresenta il bene, ad una pianta che porta il bene, curando malattie, offrendo la possibilità di costruire in modo sostenibile, di ridurre l’inquinamento. Ho scelto il patrono perché rappresenta la mia città ed è legato alla pianta di basilico, mi sono chiesto perché non accostarlo ad una pianta che presenta tutte queste potenzialità".

Cosa risponde a chi la critica?

"Chi critica questa pianta e l’opera esposta nel mio punto vendita per prima cosa dovrebbe informarsi, leggere e farsi un’idea delle possibilità e delle soluzioni che offre. È polivalente: può essere usata nel settore alimentare, nella cosmetica, nel settore tessile fino a quello farmaceutico. L’importante, prima di criticare, è informarsi".