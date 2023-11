Sant’Emidio con la cannabis: "Toglietelo"

Un vecchio detto recita: "Scherza coi fanti ma lascia stare i Santi. È la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho visto questa immagine sacrilega ideata per promuovere la vendita di prodotti a base di cannabis. Il santo è Sant’Emidio, patrono di Ascoli e protettore dai terremoti". Non è andata giù al senatore e commissario alla ricostruzione post terremoto del 2016 del centro Italia la trovata pubblicitaria di un negozio di Ascoli che per pubblicizzare prodotti derivati dalla cannabis light ha utilizzato l’immagine di Sant’Emidio tanto cara agli ascolani. "Vederlo strumentalizzato in questo modo – ha scritto Castelli in un post sulla sua pagina Facebook – mi conferma che la cannabis è molto pericolosa perché, annebbiando il cervello, fa perdere il senso della realtà e della misura. Spero che in un momento di lucidità gli autori di questa iniziativa ci ripensino e lascino in pace Sant’Emidio, togliendo l’immagine". Parole severe, non c’è dubbio, che hanno trovato d’accordo diverse persone che leggendo il post del senatore di Fratelli d’Italia hanno apposto i ’like’ e commenti di ogni tipo, sia ironici che di riprovazione. C’è anche chi ha suggerito iniziative giudiziarie nei confronti di chi ha ideato questa iniziativa promozionale. "Pessimo gusto", "dissacrante" questi e altri commenti compaiono in calce al post di Castelli secondo il quale "quello che hanno fatto è di cattivo gusto, anche per chi non è credente".

L’associazione "Sant’Emidio nel mondo", presieduta da Giuseppe Bachetti, si prepara a chiedere al sindaco Marco Fioravanti di intervenire. "Siamo tutti sconvolti da questa iniziativa che gioca in maniera del tutto inopportuna sul basilico, la pianta di Sant’Emidio" commenta l’assessore regionale Andrea Antonini che fondò il sodalizio nel 2009 quando era assessore comunale alla cultura e ora ne è consigliere. Non mi interessa che sia stata sfruttata per pubblicizzare la cannabis light, non è questo il punto. Dico però che non è che, in nome della modernità, può essere tutto consentito. Questa forma di promozione è di cattivo gusto, è una provocazione blasfema che non possiamo accettare" prosegue Antonini. "Sant’Emidio è una figura alla quale tutto il territorio è particolarmente legato e giocare sul parallelo basilico-cannabis è una cosa veramente stupida. Per questo chiederemo al sindaco un intervento immediato" conclude Andrea Antonini. Peppe Ercoli