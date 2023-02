Sant’Emidio, cripta restaurata: "Ora sveliamo i nuovi tesori"

La cripta di Sant’Emidio torna a splendere con la preziosa opera di restauro che ha permesso di riscoprire i segreti del luogo di culto più importante della città. L’intervento è avvenuto grazie alla sinergia con il comune e al sostegno economico della fondazione Carisap che ha messo a disposizione oltre 500mila euro (risorse masterplan terremoto piano 2017-2019). "Questo restauro – dichiara il Vescovo Gianpiero Palmieri – ha rivelato i tesori d’arte che la fede del popolo ascolano ha collocato intorno alla tomba di Emidio, colui che ha portato il vangelo e il battesimo nella nostra terra. Emerge negli affreschi restaurati delle volte e delle tombe la grande devozione del popolo a Maria Madre di Dio, ai suoi santi e in particolare a Sant’Emidio. Devozione che è espressa dalla luce delle colonne bianche e dai colori degli affreschi. È cancellata per sempre la percezione di una cripta scura e triste, per dare risalto ad un luogo spazioso e vivace, ricco di storia e di vita".

I lavori sono stati curati dall’architetto Daniele Di Flavio ed effettuati dai tecnici Dario Di Flavio e Daniela Lenzi. "La fondazione Carisap conferma la propria vicinanza al territorio – sostiene il presidente Mario Tassi –, intervenendo sia in ambito sociale e sia nella cultura per valorizzare i luoghi che caratterizzano l’identità, la storia e le tradizioni espressione dell’appartenenza di comunità. L’intervento sostenuto nella cattedrale di Ascoli ha impegnato importanti risorse economiche per ridare vita ad un luogo caro alla storia e alla religione nonché per riportare allo splendore opere d’arte di devozione popolare. Luoghi che ora possono essere rivissuti nella loro bellezza e con il significato di senso".

Un pensiero va anche a don Angelo Ciancotti e Rino Altero Angelini che avevano seguito il restauro fino alla loro scomparsa.