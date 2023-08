Sant’Emidio, ecco i vincitori della tombola

Il sindaco Marco Fioravanti, insieme al presidente del Comitato per i festeggiamenti di Sant’Emidio, Giancarlo Mari, e al tesoriere, Pierpaolo Di Luigi, hanno consegnato il premi della tombola di agosto ai due vincitori dell’ultima edizione, entrambi residenti a Folignano. "Sono molto contento che quest’anno le vincite siano andate a due ascolani – ha dichiarato il primo cittadino –. La tombola di sant’Emidio si conferma come un appuntamento imperdibile che continua a piacere e a divertire". Molto emozionati e sorridenti Raffaele di Eugenio (60 anni) che porterà a casa il primo premio di 10mila euro e Marta Catalini (30) che ha ottenuto la seconda tombola, conquistando 2mila euro. Alla domanda su come penseranno di spendere le somme ricevute non hanno esitato nel dire che una parte verrà sicuramente destinata a un viaggio da condividere rispettivamente con moglie e fidanzato.