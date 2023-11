Sant’Emidio per promuovere la cannabis, il senatore Castelli: “Immagine sacrilega”

Ascoli, 17 novembre 2023 – “Un vecchio detto recita : ‘scherza coi fanti ma lascia stare i Santi’. È la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho visto questa immagine sacrilega ideata per promuovere la vendita di prodotti a base di cannabis. Il Santo è Sant’Emidio, patrono di Ascoli e protettore dai terremoti”.

Il senatore e Commissario speciale alla ricostruzione Guido Castelli ha commentato così l’immagine del Santo utilizzata all’esterno di un negozio che vende prodotti a base di cannabis che si trova in via Sacconi.

“Vederlo strumentalizzato in questo modo mi conferma che la cannabis è molto pericolosa perché, annebbiando il cervello, fa perdere il senso della realtà e della misura – le parole dell’ex sindaco di Ascoli affidate a Facebook -. Spero che in un momento di lucidità gli autori di questa iniziativa ci ripensino e lascino in pace Sant’Emidio, togliendo l'immagine”. Numerosi i commenti al post del senatore, molti i cittadini indignati. “D'accordo con te, Guido”, il commento dell’assessore regionale Andrea Antonini.