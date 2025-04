Santissima Annunziata, i fondi per i lavori

Approvato in Conferenza permanente, l’intervento di riparazione danni e rafforzamento della chiesa della Santissima Annunziata ad Acquasanta Terme. La chiesa una volta conosciuta come Cappella di Santa Croce, si trova nella frazione Arli. Sulla facciata principale sono presenti 2 ’frammenti romanici’ decorativi in pietra, ed una pietra con scritte. Vi è anche una Sacrestia ad est voltata a crociera, su cui è posto un piccolo deposito con accesso esterno. Gli interventi progettati sono finalizzati al rafforzamento locale ed ove possibile all’eliminazione delle vulnerabilità riscontrate: 115.460,00 euro è il costo totale. "Il cambio di passo si vede anche da questi interventi che mettono in sicurezza i piccoli gioielli della nostra storia e del nostro passato" dichiara il Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli.