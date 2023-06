‘Sapere infinito’ con il filosofo Alessandro Pertosa

Stimolare nei giovani il desiderio di imparare e migliorarsi facendo leva sulla curiosità, assecondando gli interessi, rendendoli parte attiva della costruzione della propria formazione, umana e culturale. Indicazioni che potranno emergere nell’incontro ‘Sapere infinito: per una pedagogia del desiderio’, con la presenza del filosofo Alessandro Pertosa. L’evento si terrà oggi alle 18.30 nei giardini dell’ex ospedale di Servigliano, ed è rivolto principalmente a insegnanti, genitori, educatori e a tutti coloro che si relazionano con il mondo della scuola e attività formative. L’incontro rientra all’interno del progetto ‘Didattica orientativa e digitale provincia di Fermo’, appena concluso presso l’Isc di Falerone e un’occasione per riflettere su alcune delle strategie più adatte per svolgere un ruolo orientativo durante il percorso di crescita dei più giovani. Saranno presenti Patrizia Tirabasso dirigente dell’Isc di Falerone, Federico Tordelli coordinatore del progetto, Domenico Baratto presidente dell’impresa sociale Wega. "Sapere, dal latino sàpere, vuol dire dare sapore alle cose".