Sarà ancora battaglia. La mamma di Valentini via tra silenzio e rabbia

"Quasi sicuramente farò appello, ma prima devo leggere le motivazioni della sentenza poiché magari contengono aspetti che non ho considerato". Pur con toni pacati, annuncia battaglia il procuratore capo della Repubblica di Ascoli Umbertro Monti dopo aver ascoltato la sentenza che ha mandato assolti ‘perché il fatto non sussiste’ gli avieri Bruno Di Tora e Fabio Saccottelli dall’accusa di omicidio colposo e disastro aviatorio colposo. "Rimango comunque convinto della bontà della ricostruzione dei fatti così come l’ho prospettata durante il dibattimento; quando avrò completo il quadro delle motivazioni della sentenza del giudice Di Battista farò le conseguenti valutazioni; ma credo di poter dire fin d’ora che l’appello lo farò quasi sicuramente" ha aggiunto Monti.

La madre di Mariangela Valentini, presente a tutte le udienze, ha lasciato il tribunale in silenzio, visibilmente delusa, anzi, arrabbiata. Sentire difesa degli imputati e Avvocatura di Stato sostenere che la colpa dello scontro è da addebitare a sua figlia Mariangela è per lei inaccettabile. "Non è l’esito che ci aspettavamo, ma le sentenze si accettano e dopo averle lette si appellano o meno. Lo farò certamente qualora il giudice avrà indicato responsabilità nei confronti del capitano Mariangela Valentini. Non ci siamo costituti per una questione di soldi, ma di principio e per difendere l’onore di una ragazza che ha fatto seriamente il suo mestiere per oltre 34 anni della sua vita e che ora viene da qualcuno indicata come responsabile del tragico evento" ha detto l’avvocato Claudio Polidori, legale dei familiari del capitano Valentini. L’avvocatura dello Stato e la difesa dei due imputati nel corso del processo hanno puntato l’indice proprio sul capitano Valentini, facendo ricadere su di lei la responsabilità dello scontro fatale. "Non è detto che la motivazione coinvolga la Valentini, potrebbe essere di un altro genere e quindi non è detto che io debba poi appellarla – ha precisato l’avvocato Polidori – Se il giudice ha motivato riconducendo l’accaduto ad un fatto fortuito potrei anche accettare questa sentenza, fermo restando che sono convinto che nello scontro non ci sono responsabilità riconducibili alla condotta del capitano Valentini. Resto persuaso, allo stato, che ci sono state carenze nella pianificazione della missione e nella valutazione dei rischi. Questo per noi è il punto essenziale".

p.erc.