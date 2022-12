"Sarà dura abortire nella nostra provincia"

"Dopo 42 anni, la direzione dell’ormai ex Area vasta 5 ha disdetto la convenzione con l’Aied provinciale per l’applicazione della legge 194 che permette di ricorrere alla interruzione volontaria della gravidanza in una struttura pubblica nei primi 90 giorni di gestazione". Le parole sono della consigliera regionale del Pd, Anna Casini, che parla di "un fatto molto grave che conferma la linea della destra della regione in merito ai diritti delle donne: quella di limitare l’applicazione della legge 194. Si tratta – prosegue - di una decisione scellerata: l’Aied di Ascoli non è solo un punto di riferimento per la nostra provincia, ma anche per le donne di tutte le Marche e delle altre regioni che non trovavano assistenza nelle loro strutture locali, tanto da essere ormai un modello non solo in Italia. Recentemente, infatti, importati testate giornalistiche di Stati europei hanno dedicato spazio all’Aied di Ascoli e alla qualità delle prestazioni erogate per la salute delle donne. E’ necessario che il diritto all’interruzione di gravidanza venga garantito in tutte le Marche, penso ad esempio alla provincia di Fermo (dove i ginecologi ospedalieri sono tutti obiettori di coscienza ndr). Sono molto preoccupata – conclude – da questa decisione scellerata che riduce i diritti delle donne. Un governo che limita le scelte mi fa paura".

La convenzione tra l’Area vasta 5 e l’Aied di Ascoli è scaduta, in realtà, nel 2010, ma il rapporto di collaborazione è sempre andato avanti attraverso proroghe annuali. Ora, però, è arrivata la disdetta con un breve preavviso che consentirà all’Aied di continuare a praticare l’interruzione volontaria di gravidanza chirurgica solo fino al prossimo mese di gennaio (dopo se ne occuperà direttamente l’ospedale?). Nel 2022 l’Aied di Ascoli ha effettuato circa 200 Ivg chirurgiche al ‘Mazzoni’, mentre di quelle farmacologiche se ne è occupato direttamente il reparto di ginecologia del nosocomio ascolano dove i medici non obiettori sono quattro. "L’Aied di Ascoli – spiega la presidente Tiziana Antonucci – copre un po’ tutta la domanda proveniente dalla regione, a cominciare da Fermo che è completamente inadempiente. La disdetta della convenzione è arrivata ieri mattina (giovedì mattina ndr) con un preavviso che ci permette di fare le interruzioni fino a gennaio, dunque da febbraio non le potremo fare più. Se ne dovrebbe occupare direttamente l’ospedale, ma le donne non avranno più un punto di riferimento. E poi noi utilizziamo il metodo Karman secondo le linee guida internazionali. Sarà ancora garantito senza di noi? L’Aied ha sempre pensato alla tutela della salute della donna attraverso tecniche chirurgiche non invasive, con una forte attenzione al sostegno psicologico che nel pubblico sappiamo non essere possibile per mancanza di personale".

Lorenza Cappelli