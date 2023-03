Sarà inaugurata domani la mostra fotografica e artistica su Nilde Iotti

Verrà inaugurata domani alle 11, la mostra fotografica e artistica su Nilde Iotti, allestita nella Sala Rosa Calzecchi Onesti del Polo culturale San Francesco di Monterubbiano. Alla cerimonia di apertura della mostra, dedicata alla prima donna in Italia ad aver ricoperto il ruolo di presidente della Camera dei Deputati, sarà presente l’ex ministro Livia Turco, presidente della Fondazione Nilde Iotti. "La mostra – commentano il sindaco Marziali e la vice Romanelli – annovera opere di scultura, pittura e fotografie che ritraggono la straordinaria figura istituzionale che per oltre 12 anni, è stata la terza carica dello Stato". ‘Nilde e il principio d’uguaglianza’ è il titolo della mostra (visitabile fino al 14 maggio) curata da Stefano Schiavoni e Simona Zava. Le artiste in esposizione: Pia Bacchielli, Delia Biele, Lucia Bonetti, Aurora Carassai, Francesca Cenciarini, Maria Jannelli, Patrizia Lo Conte, Anna Mancini, Marinella Mancinelli, Chiara Marinelli, Anna Mencaroni, Maria Loreta Pagnani, Claudia Profeta, Alessia Rinaldi, Stefania Ronchini, Simona Sinicato, Serenella Stefani e Susan Vici.