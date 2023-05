Sarà l’artista ucraina Oliena Panasiuk a realizzerare il Palio

Un’artista ucraina, Oliena Panasiuk, che da qualche tempo vive ad Ascoli. Sarà lei a realizzare il palio per la Quintana del prossimo 8 luglio, che verrà appunto assegnato al termine dell’edizione in notturna dedicata alla Madonna della Pace. La commissione composta dal professor Stefano Papetti, dall’artista Paolo Lazzarotti e da Valeria Brunozzi del consiglio degli anziani ha esaminato i bozzetti pervenuti nella giornata di martedì scorso, come previsto nel bando e ha deciso all’unanimità di assegnarlo alla pittrice ucraina. I disegni pervenuti, complessivamente, sono stati dodici. Tra i vari figuranti raffigurati, per pura passione, anche il provveditore di campo Mimì Morganti. L’opera sarà svelata nel corso della tradizionale cerimonia di presentazione del Palio, che si svolgerà il primo luglio, alle 11, nella sala della Vittoria.