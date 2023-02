Sara Morganti ad di Nexans: "Così ho realizzato un sogno"

di Vittorio Bellagamba

Sara Morganti, ingegnere sambenedettese, lei è stata appena nominata nuovo amministratore delegato di Nexans Italia SpA. Qual è stato il suo percorso che l’ha portata sul ponte di comando di un’azienda così importante?

"Io ero direttrice dello stabilimento di Offida ed unico direttore donna dei circa 100 stabilimenti del Gruppo Nexans nel mondo".

La più giovane manager ad aver assunto quel ruolo fin dal 2011?

"Sì, ed ora sono stata nominata amministratore delegato. Un traguardo importante, inaspettato, un sogno nel cassetto che avevo da bambina e che mi auguravo si realizzasse un giorno ma non pensavo così presto".

Un traguardo che ha raggiunto a soli 42 anni, entrando nei primati nazionali tra i più giovani amministratori delegati italiani di aziende quotate in borsa e parte del 3% degli AD donna in Italia...

"Ho accolto l’incarico ovviamente con grande soddisfazione e anche con un po’ di stupore. Ma poi dalla sede centrale di Parigi mi hanno detto che per certe posizioni di rilievo è questa l’età giusta perché si ha la rapidità di pensiero e di azione per affrontare le decisioni quotidiane che in certi ruoli bisogna prendere". Nata a San Benedetto nel 1980 si è laureata a Bologna e prima di entrare in Nexans Italia nel 2008 ha lavorato anche in Pfizer, Prysmian, Guzzini, Fainplast. Quale messaggio vuole dare alle giovani che intendono intraprendere una carriera manageriale?

"Vorrei che il mio fosse un esempio per tanti giovani, per tante ragazze che magari temono di inseguire i propri sogni nel nostro paese. L’umiltà, la tenacia, la grinta e la curiosità sono gli ingredienti per riuscire e crederci fino in fondo. Un insieme di passione, razionalità e coraggio per puntare sempre in alto. Dedico questo traguardo a mia madre, la mia più grande sostenitrice nello sport, nello studio e nella mia vita, il pilastro della mia famiglia".

Quali sono gli obiettivi che si è posta?

"Lo sviluppo dell’azienda deve avvenire all’insegna della sostenibilità. La filosofia aziendale è racchiusa nelle ’tre e’ ovvero economic, environment e l’engagement ovvero il raggiungimento di obiettivi economici, il rispetto dell’ambiente e l’attenzione al sociale e per quanto riguarda l’engagement ossia il benessere delle persone che lavorano in azienda con attenzione all’integrazione e al rispetto delle persone. Queste strategie traggono ispirazione dai valori Nexans che sono: United, Pioneers e Dedicated. Uniti, ovvero, avere intenti condivisi. Nel contempo l’azienda deve essere dedita al costante miglioramento del prodotto nel pieno rispetto delle esigenze dei clienti e con l’attenzione al territorio. Nexans deve essere pioniere nella creazione e sviluppo di nuovi prodotti".

La nuova carica la porterà a viaggiare di più?

"Nexans Italia ha la sede legale a Pioltello vicino Milano mentre il polo produttivo è ad Offida e gli occupati complessivamente sono 400. Con questa nomina dovrà intensificare il confronto con le altre strutture Nexans del mondo e soprattutto con la casa madre che ha sede a Parigi, ma sono abituata a viaggiare e questo non mi preoccupa assolutamente". Sara Morganti condivide la soddisfazione della nomina ad amministratore delegato con il suo compagno, il dottor Emiliano Pompei e con i suoi due figli: il primogenito, Gioele, classe 2013, e la più piccola Giorgia, nata nel 2017.