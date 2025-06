Sara Pirocchi alla guida di prevenzione e soccorso

La Questura di Ascoli accoglie un nuovo dirigente. Il commissario capo della Polizia di Stato, Sara Pirocchi, ha infatti assunto la guida dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, struttura nevralgica per il controllo del territorio e il pronto intervento. Pirocchi, laureata in Giurisprudenza all’Università di Bologna e specializzata con un Master di II livello in Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza presso ’La Sapienza’ di Roma, proviene dalla Questura di Pordenone. Lì ha ricoperto importanti incarichi, tra cui la direzione degli uffici del Personale, Tecnico Logistico e Immigrazione, maturando una solida esperienza operativa e gestionale. Il questore di Ascoli Aldo Fusco, insieme a tutto il personale, ha dato il benvenuto alla nuova dirigente, esprimendo il proprio "augurio di buon lavoro in questo nuovo incarico, fondamentale per garantire sicurezza e vicinanza ai cittadini del territorio". Non è l’unica novità riguardante la Questura di Ascoli. E’ imminente la nomina di un nuovo capo della Squadra Mobile.