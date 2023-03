Sarà un marzo show con Francesco Paolantoni e Silvia Mezzanotte

Francesco Paolantoni e Silvia Mezzanotte i big del marzo targato Artistic Picenum di Grottammare. Due gli appuntamenti sui quali scommettono: Grottammare Blues e Francesco Paolantoni Show Ancora. Si parte sabato 25 alle ore 21.30, presso il Teatro delle Energie di Grottammare con lo spettacolo "Grottammare Blues", omaggio al mondo canoro del territorio piceno. Ospiti d’onore la cantante Silvia Mezzanotte ed il chitarrista Carlo Marrale, quest’ ultimo tra i fondatori dei Matia Bazar. Saranno assoluti protagonisti nella seconda edizione del memorial Andrea Morelli, portando in scena "La nostra Storia", spettacolo recital nei successi dei Matia Bazar. Sabato 30 marzo, sempre alle ore 21.30, spazio al grande cabaret al CineTeatro di Pedaso, con lo spettacolo "Ancora?!", con la partecipazione di Francesco Paolantoni, Stefano Sarcinelli, Ugo Gangheri e Carletto Di Gennaro. "Volevamo offrire un cartellone di qualità in questo mese – afferma il presidente Giuseppe Cameli – con personaggi in auge nel mondo dello star system italiano". Prenotazioni già attive presso la Merceria Il Cigno Grottammare 3475406630 e Cartolibreria Camillettis Pedaso 0734932332.