"Sarò Re Carnevale, che riconoscimento"

"Quest’anno interpreto ‘Re Carnevale’ dopo aver vinto lo scorso anno la ‘Mascherina d’Oro’: un riconoscimento per i miei 60 anni in maschera. Non sono particolarmente emozionato, ma mancano ancora alcuni giorni a Giovedì Grasso quando il sindaco mi consegnerà le chiavi della città e magari in quel momento qualche emozione la proverò sicuramente. Ho sempre partecipato al Carnevale, all’inizio da solo, poi in coppia e infine con un bel gruppo numeroso e ricordo con piacere la gag che facemmo in via Trieste davanti all’ex Agenzia Brunozzi rappresentando l’Ospedale di Ascoli e le sue difficoltà. Mi sono divertito tantissimo".