Sarti per accessori a maglia L’Antoraf ne cerca tre

Antoraf srl, azienda di Falerone specializzata nella realizzazione di prestigiose collezioni di accessori a maglia cerca tre sarti. Nel dettaglio sarti per la produzione di accessori a maglia. E’ richiesta esperienza nell’utilizzo delle macchine da cucire, macchina piana, taglia e cuci, macchina per riammagliare, ma anche cuciture a mano. La sede di lavoro indicata è quella di Falerone. Il contratto proposto è a tempo determinato e pieno. I contatti per candidarsi direttamente a lavorare ad Antoraf srl sono [email protected] Il centro per l’impiego di riferimento è, invece, quello di Ascoli. Questi i contatti a cui rivolgersi: email [email protected], Pec [email protected], telefono 0736352800.