’Sasà, la formula della felicità’: l’importanza dello stile di vita

’Sasà, la formula della felicità’ è il titolo del convegno che si terrà il 2 dicembre, ore 10, nell’ospitale delle Associazioni paese alto di Grottammare. L’iniziativa è organizzata in rete tra Comune di Grottammare, Ast di Ascoli, Avis, Distretto Picenum, Bellacog, Legambiente civico verde. Il sindaco Alessandro Rocchi ha spiegato che il convegno rientra nell’ambito del programma elettorale ed è mirato al miglioramento della salute dei cittadini tra alimentazione e movimento fisico. La coordinatrice del progetto, assessore alla salute, Alessandra Biocca, ha evidenziato come la città di Grottammare offra spazi aperti e gratuiti per fare attività fisica all’aria aperta con ginnastica posturale, yoga, camminate, piste ciclabili, viali alberati. Vi è tutto per promuovere uno stile di vita sano attraverso lo sport e l’alimentazione. La dottoressa Maria Grazia Mercantini, che si occupa di prevenzione della salute per l’Ast, di Ascoli, ha parlato dei fattori che influenzano gli stili di vita attraverso l’alimentazione, ma anche l’ambiente in cui si vive e si lavora per arrivare alla terza età in buone condizioni fisiche, in un mondo in cui si vive sempre di più. Alimentazione e movimento le parole chiave che l’Ast sta portando anche nelle scuole di Grottammare con un progetto cui partecipano gli Istituti ’Leopardi’ e ’Fazzini-Mercantini’. Ma serve anche una buona prevenzione, come ha evidenziato la dottoressa Romina Fani, che ha invitato a partecipare alle campagne di screening gratuite per il Colon – Retto, Mammografia e Cervice uterina. Campagne che, in caso di positività, consentono di seguire i pazienti lungo tutto il percorso. Tra i relatori del convegno la dottoressa Elisa Mauro, il dottor Americo Marconi, le dottoresse Diana Giobbi, Maria Grazia Mercatili, Romina Fani, Chiara Di Lulio, Cristina Murri.

ma. ie.