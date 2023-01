Sassomeccanica, l’azienda dona fondi ai Servizi sociali

Nei giorni scorsi il comune di Monteprandone ha ricevuto due generose donazioni dall’azienda Sassomeccanica, ditta leader nel campo della progettazione e produzione di macchine automatiche per la lavorazione del marmo e derivati, con sede a Centobuchi. Il titolare dell’azienda ha donato al Comune 5 mila euro in buoni spesa alimentari che nel corso dell’anno andranno a famiglie che sono in carico all’Ufficio Servizi Sociali in caso di improvvisa esigenza. La stessa ditta ha poi donato quattro panchine, già installate in via Leopardi. "Oltre a impreziosire il Borgo, costituiscono un’importante occasione di socializzazione intergenerazionale – afferma il sindaco Sergio Loggi –. Entrambi gli interventi sono molto graditi perché contribuiscono da un lato al mantenimento della coesione sociale e dall’altro al rendere il nostro territorio più bello e vivibile. Per questo abbiamo incontrato Tommaso Caroselli Leali, proprietario e fondatore dell’azienda Sassomeccanica, per ringraziarlo a nome di tutti".